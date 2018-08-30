Банк Испании оштрафовал Santander

Банк Испании наложил на банк Santander штраф в размере 485 тысяч евро за то, что он не выполнил свои обязательства по защите должников по ипотекам, не располагающих достаточными средствами.

Решение оштрафовать Santander вынес управляющий совет Банка Испании в октябре 2017 года, одобрив запрос со стороны Исполнительной комиссии финансового учреждения, поданный годом ранее. Эти органы считают, что Santander не применил обязательные меры, предусмотренные кодексом установившейся практики для ситуаций, когда клиент находится в затруднительном экономическом положении. Кодекс предполагает защиту для тех, кто находится на пороге бедности.