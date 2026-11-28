В Мурсии за такие курсы заплатили больше ста человек. Организаторы набирали иностранцев без разрешения на проживание. Курсы представляли как субсидируемые государством, а занятия шли на испанском, который не понимали большинство слушателей. Им обещали диплом, с которым можно оформить ВНЖ по трудовой оседлости (arraigo sociolaboral). Для такого ВНЖ нужен договор с работодателем, и даже подлинный диплом его не заменяет.

Расследование началось, когда один из слушателей предъявил диплом для оформления документов. Полиция обратилась в службу занятости и профессионального обучения, где подтвердили, что такой курс никогда не утверждали. Показания слушателя помогли выйти на руководителя компании, которая проводила занятия, и посредника, искавшего клиентов. Вчера полиция сообщила о задержании обоих. Их подозревают в мошенничестве, подделке документов и нарушении прав иностранцев.