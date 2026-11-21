В 20-секундном видео для жителей города из Украины и России медсестра делает прививку участнице кампании. Та объясняет по-русски, что хочет снизить риск осложнений гриппа и не попасть в больницу.

Местные медики и мэрия пригласили к съёмкам жителей из девяти стран. Обращения записали на каталанском и на языках самих участников, чтобы они могли поделиться видео в своих общинах. По данным медиков, в Льорет-де-Мар один из самых низких показателей вакцинации от гриппа в Жироне.

Видео: https://vimeo.com/1248636920