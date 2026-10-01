AEMET предупреждает, что с сегодняшнего дня и как минимум до 5 октября на востоке Испании возможны очень сильные и продолжительные ливни с риском внезапных локальных наводнений.

Сегодня и завтра в Валенсии отменены занятия в школах, расположенных в зонах с риском подтопления, и районах, пострадавших от наводнений 2024 года. С полудня закрываются парки, сады, кладбища и сад Турия, отменены мероприятия на открытом воздухе.

Школы также закрывают или частично закрывают в Торренте, Гандии, Пайпорте, Альфафаре, Альбале, Алакуасе, Чиривелье, Бетере и ряде других муниципалитетов Валенсийского сообщества.