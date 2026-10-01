Mossos используют серую неприметную машину с включённой аварийкой и двумя конусами. Она выглядит как обычный сломавшийся автомобиль. На самом деле внутри работает мобильный радар.

Машину ставят на разгонном ответвлении T-11 под надземной развязкой C-14 (carretera de Salou), в направлении на север — к N-420, Maspujols, Les Borges del Camp, Riudecols и Falset. На этом участке лимит составляет 100 км/ч. Если радар фиксирует превышение, данные машины передают мотоциклисту Mossos, который ждёт чуть дальше и останавливает нарушителя.

Хитрость ещё и в месте: примерно через два километра находится известный стационарный радар. Водители часто начинают тормозить только перед ним, но к этому моменту скрытый мобильный радар уже мог зафиксировать превышение.

Источник: Diari de Tarragona