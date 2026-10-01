В районе Лас-Мериндадес задержали двух предполагаемых участников сети, которая, по данным Гражданской гвардии, привозила в Испанию беременных женщин (преимущественно гражданок Бразилии, нелегально находившихся в других странах ЕС). Целью было рождение ребёнка в Испании, последующее оформление ему испанского гражданства по специальной процедуре и затем легализация родителей.

Услуга стоила от 1000 до 2500 евро и включала жильё, транспортировку, переводы и оформление документов. Следствие утверждает, что для прописки использовались фиктивные договоры аренды по адресам, где женщины фактически не жили. Расследование продолжается, возможны новые задержания.

Источник: Guardia Civil