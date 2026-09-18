Сегодня утром полиция и Гражданская гвардия начали перевод мигрантов из стихийных лагерей на пляжах Бенитес и Эль-Трампольин во временный лагерь в порту Сеуты, рассчитанный примерно на 1700 человек. По оценке правительства, на двух пляжах остаются около 4 тысяч мигрантов.

Операция началась напряжённо: люди побежали к лагерю, опасаясь не получить место, из-за чего перевод пришлось временно остановить и вызвать подкрепление спецподразделений полиции. 20minutos также сообщает, что во время операции были слышны выстрелы резиновыми пулями. Затем мигрантов начали пропускать небольшими группами.