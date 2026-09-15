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Полиция раскрыла сеть, которая целенаправленно выбирала пожилых и одиноких людей и продавала им в кредит товары для здоровья и дома, постепенно вгоняя в долги. Затем юристы предлагали жертвам выход из ситуации — через передачу права собственности без права пользования (nuda propiedad), но за сумму значительно ниже рыночной. Пенсионеры продолжали жить у себя дома, но недвижимость уже формально принадлежала другим людям. Иногда родственники узнавали об этом только после смерти человека.

Задержаны 32 человека. Обыски прошли в Мадриде, Вальдеморо, Леганесе, Хетафе, Сьюдад-Реале и Мурсии. Заморожены 47 объектов недвижимости и счета на сумму до 4 млн евро.

Источник: Policía Nacional