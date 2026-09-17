Мощные ливни ночью затопили улицы и дороги на средиземноморском побережье Испании.

В Оливелье под Барселоной погиб мужчина, автомобиль которого унесло потоком. В Каталонии экстренные службы получили сотни вызовов, в аэропорту Эль-Прат отменили 23 рейса.

В провинции Валенсия (на видео) зарегистрировано почти 500 происшествий, аэропорт ночью пришлось закрывать, метро и дороги частично перекрывали.

Сегодня стихия смещается на юг. Особенно сильные ливни и грозы ожидаются в Мурсии, на юге Валенсийского сообщества и Аликанте, в Альмерии и на Балеарах. В некоторые муниципалитетах и городах Мурсии, Альмерии, Валенсии и Аликанте отменены занятия. Есть риск подтоплений.