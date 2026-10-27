Баскская полиция сообщает, что семеро из них — несовершеннолетние, ещё трое — 18-летние.

Вечером в Бильбао протестовали против выступления Вито Килеса — испанского журналиста и ультраправого активиста. Он собирался встретиться со сторонниками возле университета Деусто, но отменил мероприятие из-за угрозы столкновений. Сам университет встречу не организовывал и не разрешал проводить её на своей территории.

После завершения основной акции сотни людей остались на улицах: поджигали контейнеры, автомобили и полицейский мотоцикл, разбивали витрины и грабили магазины.