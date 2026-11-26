Обнаружив порезы на сиденье своего мотоцикла, житель района Оливерос через несколько дней вернулся на ту же улицу и стал ждать. Он снял на телефон, как женщина с собакой остановилась у другого мотоцикла на тротуаре и несколько раз провела острым предметом по сиденью.

23 ноября полиция задержала 69-летнюю женщину. Её подозревают в порче всех 14 мотоциклов. Замена сидений, по оценке полиции, обойдётся примерно в 4200 евро. Женщину отпустили с обязательством являться по вызову суда. Её мотив пока неизвестен.