В тюрьме под Мадридом Джеймс Чемберс каждый день писал жене, а с родителями до самого дня освобождения виделся только через стекло. В интервью El País эти месяцы он назвал кошмаром из-за разлуки с семьёй и неизвестности, но признал:

«Со мной обращались очень хорошо. Все, с кем я общался в тюрьме, относились ко мне справедливо и по-доброму»

41-летний Чемберс — пропалестинский активист из семьи владельцев американской медиагруппы Cox Enterprises. В июле его задержали на Ибице по запросу США. Там его обвиняют в организации беспорядков у заводов израильской оружейной компании Elbit Systems и в отмывании денег. Следствие подозревает, что часть его зарубежных переводов предназначалась для поддержки ХАМАС. Чемберс это отрицает.

20 ноября испанский суд освободил Чемберса после того, как США признали существенные ошибки в переводе показаний сотрудницы ФБР на испанский. Вопрос об экстрадиции остаётся открытым. Чемберсу предписали сдать паспорт, оставаться в Испании и раз в неделю отмечаться в суде.