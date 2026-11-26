Утром 26 ноября около ста учебных машин, в том числе автобусы и грузовики, медленно проехали по трассе T‑11. На подъезде к Таррагоне образовались пробки. В центре города колонна остановилась на площади Империал-Таррако и перекрыла проезд по кольцу.

По данным федерации автошкол провинции, около 6000 человек ждут практического экзамена, ещё 3500 — теоретического. Сдачи теории иногда приходится ждать до четырёх месяцев. Автошколы требуют, чтобы дорожное управление Испании (DGT) увеличило штат экзаменаторов и административных сотрудников.

Фото: Angel Ullate