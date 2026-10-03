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Двоих мужчин задержали в Барселоне после того, как ограбление туриста случайно оказалось записано на его умные очки со встроенной камерой.

В районе Раваль один из мужчин сорвал с туриста золотую цепочку и побежал. Потерпевший бросился за ним, а сообщник грабителя попытался его запутать, направив в полицию по ложному следу.

Всё это записывали очки туриста. Он передал видео Mossos, и на записи хорошо были видны оба подозреваемых. Первого (28 лет), задержали через полчаса после ограбления. Второго (19 лет) вечером того же дня.