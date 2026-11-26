Ночью танкер Med Emre шёл из Альхесираса в Барселону, когда на борту открылась течь. Судно затонуло примерно в 46 км от Ибицы. Из 17 членов экипажа выжили 16. Шестерых доставили в больницы острова с лёгкими травмами и признаками переохлаждения.

По предварительной оценке властей Балеарских островов, танкер мог перевозить около 7000 тонн дизельного топлива. Сейчас выясняется, попало ли оно в море. К месту крушения направили судно Clara Campoamor для борьбы с возможным разливом. Район также обследуют с воздуха.