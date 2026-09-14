Полицейский профсоюз UFP потребовал срочного вмешательства правительства, заявив о критической перегрузке сотрудников в Сеуте. Поводом стал инфаркт у сотрудницы Национальной полиции, которая сейчас находится в реанимации. Профсоюз связывает случившееся с сильным стрессом и нагрузкой.

По данным UFP, сотрудники, оформляющие заявления на убежище, в некоторые дни работают с 8:00 до 23:30, а части полицейских после отмены августовских отпусков не разрешили взять их и в сентябре. Профсоюз также заявляет о нехватке сотрудников и росте числа опасных инцидентов.