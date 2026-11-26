Во вторник на канарский остров Эль-Йерро, где живут всего 12 тысяч человек, за сутки прибыли примерно 2100 мигрантов. В среду канарские власти ввели второй уровень чрезвычайной ситуации. С четверга военные спасатели помогут местным медикам осматривать прибывших и направлять в больницу тех, кому нужно лечение.

По уточнённым данным EFE, в среду до порта Ла-Рестинга на пяти лодках добрались ещё 474 человека. В тот же день два судна перевезли с Эль-Йерро на другие острова архипелага более 1200 мигрантов, уточняет RTVE.