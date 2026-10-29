🇦🇷 Аргентина: один гражданин погиб, ещё один не найден; есть раненые. 🇮🇹 Италия: три женщины числятся пропавшими. Ещё пятеро итальянцев найдены в стабильном состоянии, один госпитализирован. 🇲🇽 Мексика: семеро получили медицинскую помощь и выписаны, местонахождение ещё одного человека выясняют. 🇰🇷 Южная Корея: в поездах находились 11 граждан. Двое ранены: одного уже выписали, второй остаётся в больнице. 🇨🇳 Китай: четверо пассажиров — все в хорошем состоянии. 🇵🇭 Филиппины: один гражданин получил лёгкие травмы. 🇯🇵 Япония: двое значатся в списках пассажиров, их состояние и местонахождение ещё проверяют.