Предприниматели на площади Каталонии, Пасео-де-Грасиа и в Готическом квартале усиливают защиту магазинов перед субботой, 31 октября. Некоторые собираются организовать ночные дежурства на фоне призывов к новым погромам.

При этом массово закрываться заранее бизнес не планирует: Хэллоуин важен для продаж. Но предприниматели говорят, что готовы свернуть работу при первых признаках насилия.

Президент объединения Passeig de Gràcia Луис Санс сообщил, что многие магазины намерены дополнительно укрепить помещения. Предприниматели опасаются, что покупатели предпочтут торговые центры.