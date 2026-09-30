Представители организации побывали в Сеуте и заявили о 22 прямых свидетельствах об избиениях, унижениях, отъёме денег и телефонов у мигрантов. И всё это якобы делали испанские военные. Amnesty утверждает, что часть эпизодов можно квалифицировать как пытки, и ссылается на видеозаписи и медицинские документы. А также цитирует военного, который якобы признался:

«У нас приказ сделать так, чтобы им было некомфортно».

Amnesty требует независимого расследования и привлечения виновных к ответственности. При этом организация признаёт сложность ситуации и отмечает, что более 30 мигрантов были задержаны за нападения на военнослужащих.

Источник: Amnesty International