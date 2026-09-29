Мужчину 74 лет и его 50-летнюю дочь задержали по подозрению в том, что они выманили у покупателя более 200 тысяч евро при продаже дома в Камбрильсе.

Схема выглядела убедительно: они представлялись специалистами по аукционной недвижимости, гарантировали приобретение объекта и присылали документы, связанные с торгами. В течение нескольких месяцев клиент переводил им деньги (частями в счёт стоимости дома и за профессиональные услуги). Но эти платежи осели на счетах подозреваемых и не были внесены для покупки объекта на аукционе.

Позже выяснилось, что у обоих подозреваемых уже есть многочисленные полицейские записи по похожим эпизодам.