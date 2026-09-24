Вчера в Мадриде выселяли 87-летнюю Марикармен, прожившую в одной квартире более 70 лет по старому договору аренды. После многолетнего судебного спора собственник добился выселения. Сотни людей пытались его остановить, а саму Марикармен увезли в больницу.

Историю быстро подхватили левые. Педро Санчес назвал случившееся «социальной трагедией», заявил, что правительственный декрет против выселений мог бы предотвратить такой исход, и возложил ответственность на власти Мадрида. В Sumar пошли ещё дальше и потребовали экспроприировать квартиру Марикармен и вынести новый жилищный декрет на ближайший Совет министров.