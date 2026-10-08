Судья Беатрис Бьедма, которая расследовала дело Давида Санчеса — брата премьер-министра Испании, — рассказала, что во время расследования заметила слежку за собой и своей семьёй. По её словам, неизвестные расспрашивали о ней и появлялись там, куда она регулярно ходила, в том числе рядом со школой её детей.

Позже люди из наркоклана Los Rochos сообщили судье, что её якобы хотели «убрать с дороги». Эти сведения сейчас проверяет Национальный суд. При этом доказательств того, что слежку организовало руководство PSOE, пока нет.

Давида обвиняли в должностном произволе и торговле влиянием.

Фото: Europa Press