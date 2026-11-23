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На дебатах Aragón TV Висенте Оливер, кандидат от левой партии Podemos по провинции Уэска, призвал снизить арендную плату, повысить зарплаты и сократить рабочее время. Свою заключительную минуту он читал по бумажке, несколько раз запнулся и почти не поднимал глаз. Когда запись разошлась в соцсетях, Оливера стали высмеивать.

Кандидат Podemos на пост премьера Ирене Монтеро напомнила, что Оливер не занимается политикой профессионально, и назвала насмешки проявлением классового высокомерия:

«Я всегда горжусь рабочим, который идёт в политику, чтобы изменить жизнь людей своего класса»