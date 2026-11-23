Спустя девять лет после референдума о независимости Каталонии Верховный суд Испании окончательно прекратил уголовное преследование бывшего главы региона Карлеса Пучдемона. Суд также амнистировал двух бывших членов его правительства — Тони Комина и Луиса Пуча. Всем троим вменяли организацию голосования вопреки судебному запрету и его финансирование из бюджета.

Тем временем сам Пучдемон заявил в недавнем интервью, что просто «воспользовался амбициями Санчеса», который пошёл на сделку с сепаратистами, чтобы сохранить власть.