Вчера в интервью La Séptima премьер назвал «политическим оргазмом» победу Испании на чемпионате мира в США. Особенное удовольствие Санчесу доставил тот факт, что кубок вручал Дональд Трамп:

«Победа на чемпионате мира в США и то, что Трамп вручил кубок испанской сборной, стали для меня политическим оргазмом»

В том же интервью Санчес допустил приостановку работы TikTok в Испании после расследования Maldita.es о распространении материалов сексуального насилия над детьми:

«Если нам придётся приостановить работу соцсети, мы это сделаем»

Министерство молодёжи и детства уже обратилось в прокуратуру.