Социалист Педро Касарес - представитель испанского правительства в Кантабрии - пожаловался, что на животноводческой ярмарке в Арредондо муниципальный депутат от Народной партии Давид Сетьен оскорбил его и ударил по лицу, после чего в конфликт вмешался охранник. На следующий день чиновник написал заявление в Гражданскую гвардию. Народная партия начала внутреннюю проверку.

Политики спорили о защите волков и нападениях на домашний скот. Социалисты против снятия ограничений на отстрел. Консерваторы считают, что популяцию хищника надо регулировать, чтобы защитить стада и доходы фермеров 🐑🐑