Исполняющая обязанности главы посольства Израиля в Испании Дана Эрлих в интервью 20minutos раскритиковала позицию испанского правительства по ближневосточному конфликту. Она призвала Мадрид публично осудить ХАМАС за, по её словам, невыполнение условий мирного соглашения

Эрлих также назвала неприемлемым лозунг министра Сиры Рего о «Палестине от реки до моря» и заявила, что отсутствие реакции правительства вызывает обеспокоенность еврейских общин:

«Доклады МВД и испанских еврейских федераций показывают, что антисемитизм в Испании растёт»