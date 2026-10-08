Партия Más Madrid предложила экс-мэра Барселоны Аду Колау единым кандидатом на пост премьера от нескольких левых партий, которые пытаются договориться о совместном участии в досрочных выборах 29 ноября.

Пока решение не принято. Но Колау заявила, что готова возглавить такой блок, если к нему присоединятся Podemos и другие левые силы. Podemos при этом предлагает определить общего кандидата на праймериз.

Колау — одна из самых ярких фигур испанской прогрессивной левой политики. Ещё до избрания мэром она прославилась как активистка за доступное жильё и против выселений. Сама Колау предпочитала называть себя не «левой», а «радикальной демократкой».