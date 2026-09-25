В новом рейтинге испанской организации защиты потребителей OCU самой дешёвой сетью снова стала Dani. Следом идут Family Cash и Tifer, затем Alcampo и Supeco. Самым дешёвым из всех 690 проверенных магазинов оказался Alcampo в ТЦ Bonaire в Альдайе под Валенсией.

По расчётам OCU, выбор более дешёвого магазина позволяет в среднем сократить расходы на одинаковую корзину примерно на 1310 евро в год. В Барселоне разница между самым дешёвым и дорогим вариантом достигает около 1823 евро, а в Мадриде — 4381. Цены собирали в апреле-мае в 38 городах и онлайн.