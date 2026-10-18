Гражданская гвардия представила необычного «сотрудника» — матёрого кабана Ирачо, ставшего талисманом элитного подразделения по борьбе с терроризмом. Говорят, Ирачо «немного упрям, зато верен, приспосабливается к любой местности и всегда уверенно идёт вперёд».

Правда, преступников кабан не ловит и в спецоперациях не участвует. Его задача — представлять подразделение на парадах и официальных мероприятиях. Оказывается, традиции уже 45 лет: первого кабана приняли в спецназ ещё в 1981 году. С тех пор сменилось несколько поколений четвероногих талисманов.