Вчера вечером десятки (а по словам организаторов, сотни) тысяч человек вышли на марш против выселений и ситуации на рынке жилья. После завершения шествия сотни протестующих вернулись на Пуэрта-дель-Соль и разбили бессрочный палаточный лагерь. Ночью люди продолжали оставаться на площади.

Поводом для протестов стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где она прожила более 70 лет. Среди требований организаторов — заморозка арендных ставок, автоматическое продление договоров и дополнительные меры против выселений.