На французской стороне Пиренеев, недалеко от границы с Испанией, обмелела река Гав-де-По. В русле стали хорошо видны камни с прозрачными кристаллами — так называемые «алмазы Пиренеев».

На самом деле это не алмазы, а красивые кристаллы кальцита. Но они ценятся у коллекционеров, поэтому к реке потянулись искатели. Некоторые вывозят десятки килограммов камней, а особенно красивые продают за сотни евро.

Экологи называют происходящее «алмазной лихорадкой» и жалуются, что люди разрывают русло и оставляют большие ямы.