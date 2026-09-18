Фонд Mas i Terra начал сбор средств на восстановление усадьбы La Sala de Viladrau. В этом 800-летнем доме родился Жоан Сала-и-Феррер, известный как Серральонга.

Серральонга — знаменитый каталонский разбойник, которого литература превратила в местного «Робина Гуда», якобы грабившего богатых ради бедных, хотя историки считают эту часть образа романтической легендой.

Усадьба сейчас пустует. Фонд рассчитывает собрать 40 тысяч евро на ремонт крыши и несущих конструкций, а остальные расходы покрыть субсидиями и пожертвованиями.

В здании хотят открыть центр изучения традиционных ремёсел и школу исторического строительства. Часть усадьбы планируют оставить жилой, чтобы дом снова не оказался заброшен.