«Бумажный дом» продолжат историей об охоте за украденным золотом. Главными героями станут полицейские во главе с полковником Тамайо. Они будут искать золото, похищенное бандой Профессора из Банка Испании.

Мини-сериал под рабочим названием Buscametales состоит из четырёх серий, а досъёмки завершились в сентябре. Фернандо Кайо снова сыграет Тамайо, к нему присоединится Хавьер Рей. Ожидается и возвращение Альваро Морте - Профессора.

Netflix пока не подтвердил эти подробности. Дата премьеры не объявлена.