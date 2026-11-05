Asador Etxebarri из баскской деревни Аспе возглавил мировой рейтинг The 50. Результаты объявили на церемонии в Лиме. Второе место занял Gaggan из Бангкока, третье — Alchemist из Копенгагена.

Ресторан шефа Биттора Аргинсониса знаменит приготовлением продуктов на огне. Последние два года он занимал вторую строчку, а в десятке лучших держался больше десяти лет.

Etxebarri стал первым баскским рестораном, возглавившим рейтинг. Ранее из испанских заведений этого добивались elBulli, El Celler de Can Roca и Disfrutar.