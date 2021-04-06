Журнал National Geographic Traveler проводит фотоконкурс, посвященный Тенерифе 

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Журнал National Geographic Traveler совместно с Офисом по туризму Тенерифе запустил фотоконкурс, посвященный одному из самых популярных испанских курортов.
Строгих жанровых или тематических ограничений нет: можно присылать пейзажи, дикую природу, архитектуру, людей, еду. Главное условие — фотографии должны быть сделаны на территории Тенерифе.
Победитель выиграет путешествие на Тенерифе на двоих с перелетом и проживанием на острове в одном из пятизвездочных отелей на пять ночей. Авторы работ, занявших второе и третье место, получат гастрономический набор прямиком из Тенерифе. Еще 10 участников будут ждать сумки для путешествий и бейсболки.
Работы можно присылать до 18 апреля 2021 года. Все подробности можно найти на страничке конкурса.