Большинство испанцев против въезда иностранцев в страну

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Большинство испанцев (59,7%) выступают против разрешения въезда в страну иностранным туристам, пока внутри государства действуют ограничения на передвижения. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного центром изучения общественного мнения Sigma Dos для газеты El Mundo.
По данным результатов исследования, 30,8% респондентов придерживаются более гибкого подхода и поддержали бы въезд международных гостей, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.
Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что большая часть населения Испании (63,5%) не верит в то, что разработанный правительством план вакцинации позволит государству вернуться к нормальной жизни уже летом. Среди них большинство — это граждане в возрасте от 30 до 64 лет. Противоположного мнения придерживаются 29,4% опрошенных, при этом самые оптимистично настроенные граждане — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Опрос проводился 29 и 30 марта по телефону и онлайн, в нем приняли участие одна тысяча совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность составляет 3,16%.
Источник: РИА Новости