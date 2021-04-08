В России к загранпаспорту привяжут сертификат о вакцинации

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Российский сертификат о вакцинации от коронавируса будет привязан к заграничному паспорту гражданина РФ, и, таким образом, его можно будет использовать для заграничных поездок.
Минцифры разъяснило, как россияне, привитые от коронавируса и зарегистрированные на портале Госуслуг, могут получить сертификат о вакцинации на английском языке, пригодный для поездок за рубеж, передает АТОР.
В настоящее время прививочный сертификат привязан к внутрироссийскому паспорту, и, следовательно, его нельзя использовать для заграничных путешествий.
По сообщению пресс-служб Минцифры России, на портале Госуслуг запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке.
«Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», – приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Олега Качанова.
Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг.
Как пояснил Кочанов, также нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу.
По его словам, в период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены. Когда завершится период тестирования, не сообщается.