Жители 10 стран могут въезжать в Испанию без ПЦР-теста

Последние новости Испании на русском языке
С понедельника жителям Великобритании и Японии можно въезжать в Испанию без ПЦР-теста, если они вакцинированы. Таким образом, список стран за пределами Шенгенской зоны, жители которых могут въезжать на территорию Испании без ограничений, расширяется до 10.
В этот список уже входят Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Китай и Израиль. Из стран Европейского Союза или Шенгенской зоны можно въезжать в Испанию без ограничений, если страна находится в зеленом эпидемиологическом списке. Или с отрицательным ПЦР-тестом в случае, например, Германии и Франции.
С 7 июня можно въезжать в Испанию без каких-либо ограничений, если вы вакцинированы.