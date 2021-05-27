Билеты на поезда AVE между Мадридом и Барселоной будет продавать по 25 евро

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Испанский железнодорожный оператор Renfe с 7 июня запускает 17 высокоскоростных поездов AVE, которые будут курсировать между Мадридом и Барселоной. Билеты можно будет купить за 25 евро в один конец на сайте renfe.com, в агентствах, на станциях, по телефону и в почтовых отделениях.
Из этих 17 поездов 7 будут прямыми, а остальные будут делать остановки в Гвадалахаре, Калатаюде, Сарагосе, Лериде, Таррагоне, Жироне и Фигерасе. Первый поезд отправляется с вокзала Аточа в Мадриде в 6:30 по будням и в 7:30 по выходным. А с вокзала Сантс в Барселоне — в 5:51 каждый день, кроме воскресенья (в 8:00).
В случае задержки на 30 минут и больше Renfe возвращает полную стоимость билета. А если задержка составит от 15 до 30 минут — половину стоимости.
Кроме того, с 23 июня будут запущены бюджетные поезда Avlo.