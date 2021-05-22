Германия вычеркивает два региона Испании из списка эпидемиологически опасных

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Власти Германии приняли решение убрать Эстремадуру и Астурию из списка испанских регионов с высоким риском заражения COVID-19. Список официально обновиться в воскресенье.
«Правительство Германии пересмотрело свои рекомендации по поездкам и с этого воскресенья, 23 мая, в 0:00 часов, оно исключит Эстремадуру и Астурию из списка зон риска», - говорится в сообщении посольства Германии в Мадриде. Эта мера была принята на основании рекомендаций Института Роберта Коха в соответствии с данными о низкой заболеваемости на этих территориях.