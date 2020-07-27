Власти Великобритании объяснили введение карантина для прибывающих из Испании

Обязательный карантин для прибывающих из Испании в Британию был введен после роста количества случаев заражения коронавирусом в этой стране на 75%, заявил официальный представитель британского премьера.
В ночь на воскресенье Британия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Сделано это было без предупреждения, что вызвало критику в адрес правительства. В Испании в настоящее время находятся тысячи туристов из Британии.
"Мы получили новую информацию от испанского Минздрава в пятницу (24 июля). Количество новых случаев за четверг и пятницу было на 75% больше, чем в предыдущие два дня. Такой рост, а также высокий уровень заболеваемости в среднем за семь дней, говорят о существенном изменении обстановки", - сказал журналистам представитель премьера, объясняя решение правительство о восстановлении карантина. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, изолироваться по возвращении обязаны все прибывающие из Испании - исключение не будет сделано для тех, кто выезжал по служебной необходимости или чиновников. В частности, в карантин будет отправлен министр транспорта Грант Шаппс, находящийся сейчас в Испании в отпуске.Темы: Туризм В мире