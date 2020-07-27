Испания просит Британию не вводить карантин для приезжих с Балеарских и Канарских островов

Правительство Испании пытается убедить британские власти не распространять обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство с Балеарских и Канарских островов. Об этом заявила в воскресенье глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.
Как напоминает ТАСС, в субботу британское министерство транспорта объявило о том, что заново вводится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Как уточнила Гонсалес Лая, "Испания - безопасная страна". "Как и другие европейские страны, в Испании есть повторные вспышки [коронавируса]", - сказала министр, добавив, что "половина [новых] выявленных случаев - это люди без симптомов" заболевания.
"Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы добиться, чтобы британские власти могли исключить из карантинных мер Балеарские и Канарские острова, <...> принимая во внимание эпидемиологические данные на Балеарских и Канарских островах, которые намного ниже эпидемиологических данных в Соединенном Королевстве", - подчеркнула глава МИД.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 272,5 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. Уровень заражения в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее, после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.
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