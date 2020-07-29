Борис Джонсон объяснил введение карантина для прибывающих из Испании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы. Такое мнение он выказал во вторник в эфире телеканала Sky News.
"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава правительства. Его слова приводит ТАСС.
Джонсон выступил в защиту введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство. "То, что мы должны сделать, - предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти", - сказал британский премьер.Темы: Туризм В мире