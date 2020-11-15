Валенсия первая в мире подсчитала связанный с туризмом углекислый газ

Валенсия, третий по величине город Испании, впервые в мире начала измерять и контролировать выбросы углекислого газа, которые непосредственно являются результатом туристической деятельности.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet, Городской совет по туризму недавно провел исследование, которое измерило источники выбросов углерода от индустрии гостеприимства в десяти областях, включая управление водными ресурсами, отходы, транспорт, а также жилье. Выяснилось, что в 2019 году на туризм пришлось 1,3 миллиона тонн углекислого газа и 81 процент этих выбросов создает транспорт, везущий путешественников в город.
Исследование также показало, что количество парниковых газов, выделяемых туристической деятельностью, эквивалентно одной трети углеродного следа, генерируемого потреблением продуктов питания жителями города.
К 2025 году Валенсия стремится стать углеродно-нейтральным и ведущим туристическим направлением в мире с нулевым воздействием на окружающую среду.
В частности, решается вопрос, сможет ли система общественного транспорта полностью перейти на электрическую энергию. Кроме того, в планах властей города увеличить число растений в парках для поглощения углекислого газа.