Месси открывает отель на испанском горнолыжном курорте

Футболист Лионель Месси открывает новый отель в Испании. На этот раз на горнолыжном курорте Бакейра-Берет в Пиренеях.
Принадлежащая спортсмену сеть отелей MIM Hotels 4 декабря откроет новую четырёхзвёздочную гостиницу в провинции Лерида. В отеле будет 141 номер, в том числе дуплексы, люксы и полулюксы, предназначенные для семей или компаний до пяти человек. Из окон открывается вид на долину и горы.
В гостиничном ресторане будет сделан упор на местную кухню и сезонные продукты. Ресторан и бар будут работать не только для постояльцев.
В отеле также есть бассейн, джакузи с подогревом на открытом воздухе, спа-салон, помещения для мероприятий, тренажерный зал, парковка, прокат лыжного снаряжения.
Этим летом компания MiM Hotels приобрела отель Himalaia Baqueira, реконструкцию которого провели архитектор Алекс Фернандес и строительная компания Diagonal House, чтобы переоборудовать его всего за три месяца в совершенно новый объект.
Теперь сеть отелей Месси состоит из четырех заведений: MiM Mallorca, MiM Sitges, MiM Ibiza «Es Vivé» и MIM Baqueira.Темы: Туризм Месси