Испания вводит серьёзные штрафы для путешественников без тестов на ковид

Штраф за отсутствие ПЦР-теста на коронавирус при въезде на территорию Испании составит до 6000 евро. При этом тест всё равно заставят сдать. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Как ранее сообщала noticia.ru, Испания ввела обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто въезжает в страну из зон, признанных эпидемиологически неблагополучными. Ранее подобные требования вводили лишь на региональном уровне. Например, Канарские острова и Мадрид. Теперь это касается всей Испании. Новое правило вступает в силу 23 ноября. Тот, кто решит отправиться в Испанию, должен в течение 74 часов до предполагаемой поездки сдать ПЦР-тест на COVID-19.
В случае с Евросоюзом придётся сдавать тест приезжим из всех стран, не отмеченных зелёным цветом «коронавирусного светофора». Эта система была введена в сообществе недавно, чтобы унифицировать критерии для зон риска. Зелёным цветом отмечают страны, где заболеваемость не превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. И таких на карте почти не осталось. Страны, не входящие в ЕС, будут оцениваться согласно международному санитарному регламенту ВОЗ. Россиянам тоже придётся сдавать ПЦР-тест.
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