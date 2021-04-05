В Таррагоне появится пляж для собак

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Впервые в городской черте Таррагоны (Каталония) на пляж начнут пускать собак. Об этом заявила советник по защите животных Карла Агилар-Кунилл.
Для собак откроют пляж Platja de El Miracle. Сейчас там устанавливают ограждения. Зону для собак необходимо отделить от общего пляжа, где купаются люди. Планируется, что владельцы домашних животных и их питомцы смогут отдохнуть на пляже уже этим летом. Главное условие — обязательная уборка за своим питомцем.
Сейчас на пляжи Таррагоны пускают только собак-поводырей. В остальных случаях предусмотрен штраф в размере 500 евро.