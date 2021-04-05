На Майорке врач продавал туристам фальшивые ПЦР-тесты за 80 евро 

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Национальная полиция Испании расследует обстоятельства получения фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус туристами из Германии.
Туристы, отдыхающие на Майорке, рассказали, что тесты продавал им их соотечественник, врач, по 80 евро за штуку. Такие тесты необходимы, чтобы пройти контроль во время возвращения в Германию. Без них туристов отправляют на карантин.
Как ранее сообщала noticia.ru, в последние дни в Пальме можно было наблюдать длинные очереди в медицинские учреждения за ПЦР-тестами. Они преимущественно состоят из немецких туристов.
Доктора на чистую воду вывел журналист, который под видом туриста пришел к нему за справкой и снял все происходящее на скрытую камеру. Этот репортаж показали на немецком телеканале RTL. Теперь врачу готовятся предъявить обвинения в совершении преступления против общественного здоровья и в фальсификации документов.